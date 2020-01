Hernán Crespo es el nuevo entrenador de Defensa y Justicia

Después de la abrupta renuncia de Mariano Soso, la institución de Varela cerró la llegada de Hernán Crespo,que asumirá su cargo el día lunes, luego de que el Halcón juegue su partido ante Talleres de Córdoba.Hasta este momento el primer equipo está a cargo de Pablo de Muner, actual entrenador de la reserva.

Esta será la segunda experiencia dirigiendo un equipo de la Superliga,ya que su primer paso por Banfield no fue del todo positivo a causa de los malos resultados que obtuvo. La propuesta de convertirse en técnico de Defensa y Justicia no fue la primera, sino que San Lorenzo también estuvo interesado en contar con los servicios del ex delantero pero no lograron convencerlo. Racing e Independiente también fueron otros de los clubes que se fijaron en el ex goleador.