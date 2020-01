UCR: la opción es refundación o refundición

La temporada veraniega está marchando, y la actividad política se resiente en intensidad. Aunque el inicio del nuevo gobierno bonaerense mantiene la atención mediática, muchos de los principales dirigentes vacacionan en el país o -los afortunados- en el exterior.

Sin embargo, algo pareciera comenzar a moverse al interior de la Unión Cívica Radical: el partido de Alem, Yrigoyen y Alfonsín da la sensación de desperezarse y quitarse la modorra, luego del sacudón producido por la dura derrota electoral de Juntos por el Cambio a manos de Axel Kicillof.

“Todavía está todo quieto, nadie mueve demasiadas fichas, aunque hay algunas voces que se están empezando a escuchar”, confesó un alcalde boina blanca, luego de que el jefe comunal de General Viamonte, Franco Flexas, agitara el avispero con dardos hacia la conducción radical de la Provincia, planteando la necesidad, a su juicio, de “barajar y dar de nuevo”.

El alcalde de la UCR habló de “refundar” el partido, para imprimirle una mayor dinámica política, y apuntó hacia el liderazgo del titular del Comité Provincia, el exvicegobernador Daniel Salvador, asegurando que el radicalismo no se hizo escuchar en los últimos años.

En el centro del debate está el camino que debería seguir el espacio rojo y blanco dentro de la alianza que gobernó el país y la Provincia en los últimos cuatro años; opción que, por el momento, no registra oposición. Son pocos los que gritan a viva voz la alternativa de romper la estructura que conforman junto al PRO, la Coalición Cívica, el partido FE y otros socios menores, y que fue aprobada por la Convención Nacional realizada en Gualeguaychú en 2015, derramando en las provincias con igual resultado.

En el horizonte aparece sólo, como instrumento orgánico, la renovación de autoridades del Comité Provincia, con la seguridad -él mismo lo adelantó- de que Salvador se baja de cualquier intención reeleccionista, abriéndose la puja por el sillón.

La refundación partidaria propuesta por Flexas, y de la que ya había hablado días atrás el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, no cayó bien entre los radicales, algunos de los cuales aseguraron que “acá no hay nada que refundar, el partido tiene más de cien años y no necesita que lo refunden”.

Sí admitieron, aunque en voz baja, algunos “errores” del partido en su relación con el PRO y la alianza en general, que lo pusieron, para algunos, casi en una posición de furgón de cola del macrismo. “Yo creo que uno refunda algo cuando eso dejó de existir, o se vino abajo, o se desvalorizó; y el radicalismo tiene treinta y pico de intendentes, legisladores, crecimos en la provincia de Buenos Aires en un montón de cosas; aunque falta mucho por hacer, y eso se logrará no con posiciones antagónicas, sino con sumatorias de posiciones distintas”, enfatizó el alcalde boina blanca de Chacabuco, Víctor Aiola.

En la cabeza de los dirigentes, intendentes y legisladores de la UCR se habla de autocrítica y de repescar a los que se apartaron, intentar sumar a la mayor cantidad de ellos a esta nueva etapa de reconstrucción, tras las derrotas de agosto y octubre.

Sin embargo, un tema pareciera ser el leitmotiv, casi una obsesión en todos ellos, y sobre el que pronto se abrirá el gran juego: comenzar el proceso interno que lleve a consolidar un candidato radical a Gobernador para 2023.

“Cualquier camino que tome el radicalismo que no conduzca a tener un candidato a Gobernador y un candidato a Presidente radical es un camino equivocado”, amplió el chacabuquense.

Y añadió que “en la Provincia hay muchos dirigentes que tienen experiencia y otros que son jóvenes, que tienen vocación de poder y muchas ganas de trabajar por el radicalismo”.

Al igual que Aiola, otros jefes comunales, legisladores y dirigentes en general buscan contener a la tropa luego de la decepción electoral, pero también intentan calmar a los que se adelantan, o, al menos, así los consideran. En tal sentido, un intendente del centenario partido aseveró que “el radicalismo no está hoy para divisiones, al contrario, está para unirse, si queremos volver a ser verdaderos protagonistas de la política nacional y provincial”.

La cautela que muestran los popes radicales a nivel provincial no pareciera tener correlato con el orden nacional, donde las rispideces se suceden. Tras el apoyo de Ricardo Alfonsín a

la ley Impositiva del oficialismo, con críticas a los legisladores de su partido incluida, se produjo una pública contienda mediática entre el titular del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, y el veterano dirigente Federico Storani, a raíz de unas expresiones de Evo Morales. ¿Será un anticipo del clima tenso que se avecina puertas adentro de la Unión Cívica Radical?

Fuente. La Tecla