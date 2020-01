La polémica por el aumento del boleto sigue en pie en Bahía Blanca

Este lunes, distintos sectores se reunieron frente al municipio local, en una magra convocatoria que dió lugar a un próximo encuentro, el 30 de enero, en el que esta vez esperan, sea masivo, para protestar contra el incremento del boleto de transporte público de pasajeros.

Los últimos días de la semana anterior y aún durante el fin de semana, los cruces entre el oficialismo y la oposición no tuvieron tregua.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor que fue funcional al resultado logrado por el municipio, se mantuvo firme en su único interés que es la defensa de los asalariados de su sector.

La crónica de los entredichos de acusaciones políticas entre ambos sectores políticos dejaron en tanto, a una población expectante de un inminente golpe a su bolsillo.

Con un acertado alineamiento al esfuerzo de contención social que realiza el Gobierno Nacional y el provincial, el ex candidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbieles apeló a las redes sociales para recordar que: “El 2 de enero el gobierno nacional dispuso la cancelación de aumentos de colectivos metropolitanos por 120 días e invitó a provincias y municipios a adherir a dicha medida. La finalidad: oxigenar el bolsillo de las y los ciudadanos y movilizar el consumo para reactivar la economía.

Hasta hoy ningún municipio o provincia había dispuesto un nuevo aumento de tarifa. Hablo en pasado, porque lamentablemente en Bahía el gobierno de Cambiemos aprobó mediante una bochornosa maniobra un nuevo aumento, que consolida a nuestra ciudad como la de boleto más caro del país, casi 40 pesos”.

La generalización de Susbieles encontro una ventajosa grieta que los principales funcionarios del gobierno de Héctor Gay no le dejaron pasar.

Es así que Tomás Marisco, actual secretario de Movilidad Urbana y Espacio Públicos, no se privó de mandar al ex candidato a la intendencia “a leer más diarios”, a través del portal oficialista La Nueva.com,

El funcionario pudo esgrimir solo tres ciudades: Viedma, Mar del Plata y Tandil que “aumentaron sus tarifas hace pocos días y no se unieron a la populista”.

Cabe remarcar la impronta discursiva de Juntos por el Cambio en el uso y abuso del término “populista” para una vez más desconocer la devastadora herencia económica que su partido de referencia dejó en estos últimos cuatro años de gobiernos nacional y provincial.

Desde el Ejecutivo no obstante, decidieron dejar en manos de sus representantes en el cuerpo deliberativo, la dilapidación de la bronca de los concejales del Frente de Todos, por la sesión viciada de nulidad en la que se aprobó el citado aumento y el Presupuesto 2020.

Este lunes, el abogado Leandro Aparicio ratificó en una entrevista en el programa radial “Frente a Cano”, que la ordenanza en cuestión fue aprobada “con una mayoría que es ficticia. Está hecha con un procedimiento que esta viciado y no se respetó lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Al respecto fundamentó que según los artículos 88 y 70 de mencionada norma, los ediles de Juntos por el Cambio, “tendrían que haber intimado a la concejala Schieda para que se presentara a la sesión, incluso por la fuerza pública. Si no fuese así, ahí sí tendrían que llamar a la suplente y hacer lo que hicieron”.

Una vez más, cabe recordar que el mismo día de la sesión, Gabriela Schieda indignada sostuvo en rueda de prensa que es titular de bloque, y que “yo hoy no falté por lo cual no tenía por qué reemplazarme nadie. Usé un derecho que me otorga este cuerpo, no dar quórum para no dar un aumento que golpea el bolsillo de la gente” aclaró.