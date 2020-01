“Estuvo a cargo un equipo que no quería al Estado”

El gobernador de la provincia asegura que se “sorprende a cada paso que da” sobre la “desidia” de la anterior gestión. Puntualiza el caso de las vacunas que no se entregaron y se vencieron o el caso de la deuda que se tomó para no ser invertida en la producción. “Uno a veces se pregunta qué elemento de desidia, de maldad o de ideología estuvo operando”, expresó.

A un mes y días de que Axel Kicillof asuma en la función de gobernador de la provincia, sus observaciones respecto a la anterior gestión son cada vez más duras.

Asegura que nunca deja de “sorprenderse” respecto a la “desidia” que dejó la ex administración de María Eugenia Vidal. Habla de obras millonarias subejecutadas, vacunas para el sarampión que no se entregaron y se vencieron, así como también de una especie de “plan” para endeudar a la provincia.

“Se trata de la crónica de un problema anunciado. Había un vencimiento muy grande el 26 de enero, pero caja no había. ¡Dólares no hay! Lo llamativo es que, cuando yo anuncio que estamos en conversaciones con los acreedores, se empezó a hablar de esa deuda como si fuera algo que produje yo en 30 días y ahora no sabría cómo pagar”, sostiene el gobernador en una entrevista que brindó para el Cohete a la Luna.

La deuda, parece ser la piedra angular de la urgencia en el territorio, pero al mismo tiempo se desprenden otros temas no menos preocupantes para la nueva gestión. Entre estos, la situación de obras paradas de las cuales solo se ejecutaron el 6%, como las del Río Salado y Río Luján.

“¿Te sorprendés de lo que vas viendo?”, le preguntaron a Kicillof. “Todo, a cada paso que das”, respondió.

“Uno a veces se pregunta qué elemento de desidia, de maldad o de ideología estuvo operando. Acá hubo un brote de sarampión que tuvo que ver con que no se vacunó, y al mismo tiempo el Ministro de Salud (Daniel Gollán) me contaba que habían encontrado vacunas vencidas. Ahí tenés un caso concreto”, especificó el ex ministro de Economía de la Nación.

OBRAS NO EJECUTADAS

“¿Sabés cuál era el grado de ejecución de esos proyectos, cuánto de ese dinero se había usado para concretarlos? Un 6%. Había disponibles 1500 millones de dólares y tuvieron una casi nula ejecución. Y uno se pregunta: ¿por qué?”, reflexiona Kicillof al respecto. Las conclusiones por parte del mandatario son aún más funestas.

“Creo que estuvo a cargo —por decirlo de un modo prolijo, no insultante— un grupo político o de gestión que no quiere al Estado, no le gusta el Estado, no le interesa el Estado”, explica. “Es más, en lo profundo creen que no debería existir. Es muy perverso, eso. Se presentan a disputar el Estado a través de un proceso electoral, pero después desde el Estado contratan a sus ONGs, abandonan funciones del Estado, hacen negocios desde el Estado o dejan que determinados negocios prosperen ante la ausencia de regulación”, sostiene Kicillof.

LA OPOSICIÓN

En los primeros días de su gestión, el gobernador tuvo que resistir a las incisivas críticas por parte de algunos medios de comunicación y también, frente al rol que ocupó los legisladores de Juntos por el Cambio.

Quienes se obsesionaron con frenar el proyecto original de la ley impositiva, asegurando que proponía “impuestazos”. Lo que explicó reiteradas veces el gobierno es que, no solo se trataba de una “actualización” de los tributos, sino que además proponía aumentarlos gradualmente y en donde los sectores más pudientes, pagaran más.

“Pero ocurrió también con la ley Impositiva, que lo único que hacía era retomar la del año pasado y ajustarla por la inflación. Era la Ley Impositiva de Vidal ajustada a partir de la inflación de Macri. Hoy las necesidades son mucho mayores y más imperiosas que el año pasado”, argumentó el mandatario bonaerense.

Por último, Axel anunció que se intentará avanzar en algunos aspectos de primera urgencia en la provincia. Puntualmente: la idea de que las clases comiencen en marzo con la mayor disponibilidad de escuelas.

“Se trata de urgencias, de emergencias, de cuestiones gravísimas como el tema del hambre. Esta semana haremos los anuncios de infraestructura escolar, no se puede empezar en el estado que quedaron las escuelas después de cuatro años de abandono”, manifestó Kicillof.

“Usaremos las herramientas de que disponemos y si no alcanzan las crearemos, para que las clases empiecen con la mayor cantidad posible de edificios escolares en condiciones”, agregó después.

Fuente. Infocielo