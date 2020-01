Kicillof pagará la suba salarial de $4.000 a estatales

De esta manera, el gobernador calma las aguas de los gremios que venían reclamando desde su asunción una negociación paritaria para intentar ganarle, al menos unos puntos, a la inflación.Pese a que aún no está definido su alcance, se sabe que el gobernador no podrá cubrir a todos los trabajadores del estado provincial, cerca de 600 mil, entre docentes, policías, médicos y judiciales, ya que la Provincia dispondrá de 2 mil millones de pesos. En pocos días, se especificará a quiénes alcanzará y a quienes no.

El diálogo con los gremios no es el mejor. No por cuestiones propias de este Gobierno entrante sino por la gran pérdida que les representó la inflación sufrida en todo el país. El reclamo es general y todos perdieron en la negociación paritaria. Kicillof sabe que deberá ser preciso a la hora de disponer los rangos. Claro, no todos quedarán contentos.

En concreto desde la Provincia buscarán que aquellos que más relegados quedaron ante la inflación puedan recuperar algo de lo perdido de cara a lo que será la negociación paritaria de este 2020.

Fuente. ambito financiero