En menos de un mes se detectaron 14 casos de sarampión

En menos de un mes se detectaron 14 casos de sarampión en el país y desde el año pasado son 102 las personas que resultaron infectadas con el virus, según datos publicados en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.

Además, en el último informe, se detalló que del total de casos, 100 fueron detectados en el país y los otros dos en España.

De todos los casos confirmados, siete son importados o relacionados a la importación y 93 corresponden a un brote que se inició en la semana 35 del año pasado; de los cuales 19 son de residentes de la Ciudad de Buenos Aires y 74 de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, se informó que los grupos de edad más afectados son los menores de 1 año, seguidos por los niños entre 1 y 4 años.

Sin embargo, es importante el número de casos detectados en adultos mayores de 20 años.

En la provincia de Buenos Aires se presentaron casos en los siguientes 16 partidos: Tres de Febrero (1), Almirante Brown (1), Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), Lanús (1), La Matanza (15), Lomas de Zamora (3), Merlo (18), Moreno (17), Morón (2), Quilmes (1), Tigre (1), San Martín (3) y Vicente López (2).

Hacía 16 años que el sarampión no era una problemática de salud en nuestro país. Desde la eliminación de la circulación endémica de la enfermedad, en el año 2000, los principales brotes ocurrieron en 2010 (17 casos), mientras que en 2018 hubo cuatro agrupados en tres brotes y entre 2019 y este año ya suman 102.

El sarampión es una enfermedad viral potencialmente grave y altamente contagiosa, que se trasmite por el contacto de gotitas expulsadas por una persona infectada al toser y estornudar, que incluso pueden quedar suspendidas en el aire por hasta tres horas.

En una entrevista con BAE Negocios, Carla Vizzotti, ex directora de Enfermedades Inmunoprevenibles y actual directora de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, afirmó que “si no logramos controlarlo en 12 meses volveremos a tener sarampión endémico y perderemos el estado de país libre de sarampión. Lo más preocupante es que si llega a ir a alguna localidad o municipio con baja cobertura, podemos tener un brote con un pico importante de casos y empezar a tener casos de gravedad y algún muerto. El último caso endémico fue en el 2000 y el último muerto en 1998. Ahora, en total, tenemos más de 100 casos de sarampión, un brote no controlado, que está circunscrito al área metropolitana”.

La semana pasada, la municipalidad de La Matanza lanzó un programa de vacunación gratuita contra el sarampión en plazas y centros comerciales de ese distrito bonaerense, para evitar la proliferación de la enfermedad infecciosa.

Para prevenirla hay que aplicar la vacuna triple viral (paperas, sarampión y rubéola), o la doble viral (sarampión y rubéola) a todos los niños a los 12 meses de vida y al ingreso escolar.

También deben vacunarse todas las personas que desarrollan tareas en el ámbito de la salud, y todas las nacidas después del año 1965 deben constatar que hayan recibido dos dosis de vacunas.

Fuente. BAENegocios