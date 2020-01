Los papeles que prueban el vínculo entre AySA y Boca

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) firmó en septiembre último un contrato con el club Boca Junior por 3,2 millones de pesos anuales en concepto de “relacionamiento”. La denuncia fue hecha por Sergio Massa, luego de que su esposa Malena Galmarini, ahora al frente de AySA, ordenara una auditoría. “Era para invitar periodistas a la cancha”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que tuvo como presidente de Boca su trampolín a la política nacional, las sospechas y rumores del uso de los organismos del Estado para beneficio del club de la Ribera fueron recurrentes. Incluso, en febrero de 2017, había trascendido un acuerdo de 37 millones de pesos con el PAMI, en ese entonces dirigido por Carlos Regazzoni. En el caso de AySA llama la atención que el convenio fuera firmado en septiembre último, luego de las elecciones primarias que ya anunciaban el final del gobierno de Cambiemos.

A fin del año pasado también hubo elecciones en Boca. Desde el club, luego de la salida de Daniel Angelici y del cambio de signo de gestión tras 24 años de hegemonía macrista, solicitaron una auditoría que estará a cargo de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y se conocerá en febrero. “Estamos tratando de ordenar nuestro club que no lo encontramos de la manera que se decía. Hoy aparecen cosas muy tristes, como que Aysa aportaba dinero. Es una cosa que no se logra entender. Esto no le hace bien a Boca”, declaró el presidente Jorge Amor Ameal.

Fuente. Tiempo.ar