Aumento de colectivos: “el responsable de esto es el intendente Gay”

Contundente, el concejal por el bloque del Frente de Todos, Carlos Quiroga, sostuvo que no desconocen “las dificultades que exponen las empresas” y reconoció que “el sindicato tiene toda la razón del mundo en reclamar la garantía que corresponde a sus salarios”. No obstante, no dudó en afirmar que: “otro simbronazo de esta naturaleza, mas un aumento automático con la famosa clásula gatillo a mediados del año en curso, es imposible de afrontar” para los usuarios.