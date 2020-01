La Superpica

“Tenemos que ser serios. Estamos por vender los derechos internacionales del fútbol por 10 años y resulta que vamos a vender algo que por ahí no empieza ahora…”.

El pedido de Jorge Brito, ser serios, a esta altura parece una utopía. El vicepresidente primero de River y también de la Superliga será uno de los participantes de la reunión que este miércoles a las 15 tendrá la Mesa Ejecutiva de ese organismo. En ella, los clubes de Primera comenzarán a decidir si se posterga el reinicio del torneo, como reclaman la mayoría de los clubes poniendo como excusa la disputa del Preolímpico Sub 23, o se mantiene el calendario.

“Hasta donde sé, el Preolímpico no se decidió ayer. No encuentro el planteo de los que quieren postergar”, insistió Brito, quien encabeza la postura de mantener el statu quo. En ese sentido, River sería apoyado por Vélez, Talleres, Newell’s, Unión, Atlético Tucumán, Patronato, Godoy Cruz y Defensa y Justicia. Los restantes 14 clubes, encabezados por Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, se inclinarían por retrasar una semana el inicio, con lo cual el torneo arrancaría el fin de semana del 31, 1° y 2 con la 19ª fecha y las 17ª y 18ª se trasladarían a la cola del mismo. Esto supondría, además, una Copa de la Superliga sin su semifinal y con los dos ganadores de zonas enfrentándose directamente en la final producto del corrimiento de fechas. En uno u otro caso, eso sí, el Independiente-River aplazado en la 14ª fecha porque el equipo de Gallardo tuvo que jugar la final de la Copa Libertadores se jugará el domingo 19 como anunció Pablo Moyano y como reclamó Gallardo durante todo el fin de semana asegurando que sería “ridículo” e injusto” para ambos clubes, que diagramaron su pretemporada con ese objetivo primordial, que ese encuentro no mantuviera su fecha. Lo que resta saber es si en el cónclave, que tendrá su continuidad este jueves a las 13 cuando se encuentre el Comité Ejecutivo de la SAF, también surgirán las diferencias que ya se hicieron públicas. Las de la AFA con la Superliga, avaladas entre otros por el presidente de Boca -Jorge Ameal- cuando aseguró que no está de acuerdo con “el doble comando” y las que surgieron entre los mismos clubes de Primera a partir del manejo de los fondos y otras cuestiones que desataron una interna que busca erosionar el poder de la Superliga.

La Superpica está planteada. Y no se trata sólo de una coyuntural cuestión de fechas…

Fuente. Olé