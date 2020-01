“No buscamos orientar consumos”

El gobierno dio este miércoles más explicaciones acerca de la elección de los productos que componen el listado del relanzamiento de Precios Cuidados. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió a la inclusión de bebidas alcohólicas en el listado: “La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos consumen ese tipo de bebidas. No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia”, indicó en declaraciones radiales.

En tanto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió a una polémica suscitada en redes sociales por la inclusión de bebidas con azúcar. “Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos a las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina. Yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido. Tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, consideró la funcionaria.

En el mismo sentido que Español, el ex secretario Augusto Costa, creador del programa de Pecios Cuidados, se había explayado en su libro “Todo precio es político”: “Una de las críticas que me parecían más sinceras y genuinas era la que señalaba que el listado incluía muchos productos no saludables (y pocos alimentos saludables). Mi respuesta a esto era que Precios Cuidados no pretendía cambiar los hábitos de consumo de nadie ni ser una política de salud. Por el contrario, los listados se basaban en los bienes que consumía masivamente la población”, escribió Costa. El actual ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires agregó que “la empresa que produce la gaseosa cola más conocida, en todas las revisiones insistía en sacar la versión regular de litro y medio. A cambio ofrecía incluir la misma gaseosa pero en su versión light o sin calorías. El argumento era que se trataba de un producto mucho más saludable para el consumidor. Nos negamos siempre, porque en esa época el 70 por ciento de las ventas de las gaseosas era en su formato regular. ¿Cómo se puede influir en el precio de un rubro con un producto que representa una parte menor de las ventas. Es imposible”.

En tanto, la economista del CEPA, Eva Sacco, citó datos relevados por la consultora CCR que marcan que cuatro de cada diez gaseosas que se venden en el país son Coca-cola común. Le siguen en importancia la 7UP (12 por ciento), Sprite (10 por ciento), Coca-cola light (8 por ciento), Pepsi (7 por ciento), Coca-cola zero (7 por ciento) y Fanta (5 por ciento), entre otras.

Fuente. Pagina12