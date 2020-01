Kicillof envía la reforma impositiva a la legislatura provincial

Con la oposición jugando a las escondidas y a paralizar la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof decidió enviar el texto reformado de su ley fiscal a la Cámara de Diputados para avanzar con su media sanción.

“Advertimos que el proyecto debía ser presentado hoy a las 14, para que pueda ser tratado efectivamente el miércoles. Pese a la buena recepción que tuvo la propuesta, los legisladores de la oposición se retiraron prometiendo dar una respuesta que aún no recibimos”, posteó el gobernador en su cuenta de Twitter para dar cuenta de la falta de respuesta de Cambiemos a las modificaciones que ellos mismos propusieron.

“Finalmente, enviamos esta versión para ser tratada en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores y que finalmente, sin más dilaciones, sea aprobada”, completó Kicillof, quien también se quejó de la falta de interlocutores válidos en la alianza opositora para lograr acuerdos.

Los legisladores e intendente opositores se fueron en la tarde del lunes de la intensa y agitada ronda de negociaciones con la promesa de deliberar entre ellos y dar una respuesta esa misma noche. La respuesta nunca llegó, a pesar de que los funcionarios provinciales dejaron abiertos sus teléfonos a sus interlocutores. Tampoco hubo respuestas ayer al mediodía, como volvieron a prometer los representantes de Cambiemos, cuando se presentó el proyecto modificado en la Cámara baja provincial.

“Lamentablemente, el proyecto no pudo ser consensuado. Nos volvimos a quedar sin interlocutores”, sostuvo el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco en una charla con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. “Mucha gente de ellos está de vacaciones. Otra vez cambiaron los interlocutores. No sé si tienen un problema entre ellos, pero no se pueden poner de acuerdo”, agregó Bianco.

Por lo que el Gobierno provincial decidió avanzar mañana en Diputados con la ley. Algunos intendentes de Cambiemos le hicieron llegar al Gobierno provincial su preocupación.

Si no hay ley, se paralizará la provincia y los municipios. No habrá recursos económicos para solventar las emergencias Social, Económica, Productiva y Energética que aprobó la Legislatura provincial en el 20 de diciembre pasado. Allí también se prorrogaron las emergencias en Seguridad, Salud, Penitenciaria, en Infraestructura, Vivienda, Servicios Públicos, Administrativa y Tecnológica, que arrastraba la gestión de Cambiemos.

“Esperamos que la oposición actúe con la responsabilidad que las y los bonaerenses necesitan: sin desfinanciar a la Provincia y sin beneficiar, exclusivamente, a los sectores más privilegiados”, fue el último tuit de Kicillof ayer por la tarde.

Cerca del gobernador, admitían que las negociaciones se podían prolongar durante el debate en Diputados. “Pero tampoco la locura”, advirtieron. La referencia no es casual: envalentonados por las modificaciones que había concedido el gobernador, los escasos interlocutores activos de Cambiemos querían una rebaja aún mayor en el impuesto Inmobiliario urbano y rural para los sectores más acomodados de la sociedad.

El gobierno provincial no está dispuesto a modificar la segmentación progresiva del impuesto Inmobiliario que establece la ley. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín, lo expresó crudamente. “Hay sectores que en estos cuatro años fueron muy golpeados y estuvieron muy mal: los trabajadores y la clase media. Entonces no a todos se les puede aplicar la misma actualización de impuestos”, destacó explicando la esencia de la norma. “Cambiemos representa a los sectores más altos de la sociedad, y el Frente de Todos representa a los trabajadores, a la clase media y a los más humildes y queremos que a todos les vaya bien”, agregó, y completó: “Es insólito escuchar a algunos dirigentes hablar ahora de tarifazos después de estos cuatro años donde todo aumentó”.

Por la mañana temprano, las negociaciones parecían encaminarse. El presidente del bloque de diputados de JpC, Maximiliano Abad, había mostrado su satisfacción por lo avanzado: “con lo que acordamos ayer, pagarán la suba del 75 % del tributo las propiedades valuadas en 1.327.000 pesos y no en 680.000, como señalaba la iniciativa original. Antes eran 2.6000.000 las partidas afectadas y ahora serán un millón”. “Recepcionamos de buena manera los cambios aceptados por el gobierno”, destacó el legislador, aunque agregó: “seguimos teniendo algunas diferencias con el Impuesto Inmobiliario”.

Pero la respuesta opositora a las modificaciones que introdujo el Ejecutivo bonaerense al texto original del proyecto nunca llegó a oídos de los funcionarios provinciales.

La convocatoria del oficialismo para hoy en Diputados incluye tres sesiones: una para aprobar la extensión de las sesiones extraordinarias, otra para abordar el proyecto de la Ley Fiscal y una tercera, en caso que el Senado introduzca modificaciones a la media sanción que aprobaría la Cámara baja.

Fuente. Pagina12