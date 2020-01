Macri tomó el 60% de los espías y efectivizó a la mayoría después de las PASO

Tras una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ambos funcionarios decidieron que revisarán todas las designaciones que hizo el anterior jefe de espías, Gustavo Arribas, durante los años de su gestión. De los 1405 agentes que tiene la AFI, el 59 por ciento entró durante el mandato de Mauricio Macri; ocho de cada diez se sumaron a planta permanente y nada menos que el 70 por ciento fue ingresado entre el 9 de agosto (justito antes de las PASO) y el 10 de diciembre último, cuando Cambiemos dejó el gobierno. El problema no son sólo las cantidades: el macrismo llenó la AFI de policías –federales y bonaerenses–, amigos y parientes de funcionarios macristas, sin carrera en materia de inteligencia, sin niveles de conocimiento y que se dedicaron a intervenir en política y en las causas judiciales. Lugares claves como la Dirección de Contraterrorismo están desarmados, mientras que la mayor parte de la AFI se orientó a plantar expedientes contra opositores y a operar con escuchas y de otras maneras contra los dirigentes de otros partidos. Por supuesto, no faltan los ñoquis: se han detectado agentes que trabajaron una hora 40 minutos en promedio por día; o sea que vinieron algún día de la semana y faltaron todo el resto.

Como anticipó Página/12, el edificio de la calle 25 de Mayo, sede de la AFI, estaba siendo un hervidero, con fuerte interna entre los que vienen de la carrera en inteligencia, que por ejemplo estudiaron en la Escuela Nacional de Inteligencia, y los comisarios retirados que entraron a la AFI de la mano de Arribas. Parte de las jugadas grotescas de los ex uniformados quedó evidenciada en Dolores donde el juez Alejo Ramos Padilla develó la trama en la que dos comisarios retirados de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, eran los intermediarios de la central de espías con el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien actuaba como una especie de agente inorgánico. En el combo intervinieron, también del lado de la AFI, otros letrados que se ocuparon de armar causas judiciales falsas y de operar en Comodoro Py, la mayor parte de las veces contra los opositores políticos y otras contra jueces que no se prestaban al juego. Es público y notorio que parte de los jefes y el personal se dedicaron a difundir escuchas ilegales en combinación con periodistas vinculados al oficialismo

Tras el decreto de Alberto Fernández interviniendo la AFI, Cristina Caamaño asumió como interventora y no sólo se encontró con nombramientos de los últimos seis meses, sino con injustificados pases a planta permanente. Si se calcula que el total de personal en la AFI es de unas 1405 personas, más de 800 fueron designadas en los últimos cuatro años y 600 ingresaron entre 1983 y 2015. O sea, Cambiemos se ocupó de meter personal de manera descontrolada, designando más gente en cuatro años que los que estaban en sus puestos en los 32 años anteriores.

Pero, además, la jugarreta consistió en dejarle al estado una tremenda carga, ya que se hicieron ingresar unos 600 como planta permanente, una buena parte de ellos familiares y amigos de los funcionarios de Cambiemos. Hubo recién ingresantes con sueldos de 90.000 pesos. Más de 500 de esos recién llegados lograron que les firmen la designación entre agosto y diciembre de 2019, es decir cuando ya se sabía que Mauricio Macri dejaba la Casa Rosada. Como queda patentizado el mensaje fue: “nosotros nos vamos, pero les dejamos cientos de personas que harán imposible una verdadera renovación”.

Es tradicional que una persona entre a la AFI como auxiliar de inteligencia. Está seis meses a prueba y luego ingresa, pero tiene un año en situación condicional, es decir que pueden desplazarlo sin alegar ningún motivo. Significa que una persona que recién se inicia, tarda un año y medio para lograr el nombramiento definitivo. En la administración de Macri, los policías retirados y los familiares amigos batieron todos los records consiguiendo la designación definitiva en unos meses. Además, el propio Arribas resolvió que se podía cobrar, por méritos que dependían de su propia evaluación, hasta tres veces lo señalado por el escalafón.

Con semejante cuadro de situación a la vista, el decreto de Alberto Fernández, que puso en marcha la intervención, facultó a Caamaño para que revise todas las designaciones y este lunes la interventora y el jefe de Gabinete analizaron las cosas con detenimiento y fijaron la fecha del 15 de enero. Entre otras cosas, se están mirando las entradas y salidas a los puestos de trabajo, de lo que surgió que había personal que apenas trabajó una hora y 40 minutos en promedio por día. Ñoquis en todo el sentido de la palabra.

La cuestión no está sólo en el personal sino también en los jefes. Algunos presentaron la renuncia y otros están como atrincherados en sus puestos. Caamaño tendrá que designar a nuevos responsables de las distintas áreas, pero lo que seguramente se va a requerir es un giro total, porque la instrucción es que la AFI no intervendrá más en causas judiciales, no se meterá más en Comodoro Py ni en ningún otro juzgado.

Como ya adelantó este diario, está prevista una reorganización profunda. Todo lo que es inteligencia criminal, es decir la investigación del narcotráfico, la trata de personas, las grandes bandas, el lavado de dinero, estará concentrado en el Ministerio de Seguridad. Se habla de que se va a armar una especie de FBI dedicado a esas investigaciones del crimen organizado y la AFI no intervendrá más.

La ex SIDE dejaría entonces de trabajar como supuesto auxiliar de la justicia en estas cuestiones. El centro de la actuación de la AFI es –y será– proveer de información sobre los peligros que afronta el país, entre ellos los ataques terroristas, el espionaje informático, el accionar de agentes de otros países. Y en este terreno, se afirma que hay una destrucción muy grave, por ejemplo del área de Contraterrorismo. Según parece, es algo que le interesó poco y nada a Cambiemos: el esfuerzo estaba puesto en las operaciones de los D’Alessios de turno.

