Las ventas minoristas cayeron en 45 de los 48 meses de la era Macri

Los cuatro años del gobierno de Cambiemos marcaron números negativos para la ventas según CAME. Solo aparecieron algunos brotes verdes a fines de 2017. La importancia del e-commerce y lo que viene.

Bien sabido es que el consumo masivo en la era Macri tuvo uno de sus peores registros históricos, producto de la constante pérdida del poder adquisitivo de las familias (un desplome aproximado del 20% en 4 años, según Ecolatina), en medio de altísimas tasas de inflación, que redujeron sensiblemente el poder de la demanda interna.

Pero los números no dejan de asombrar. Conocido el dato de diciembre pasado que mostraron las ventas minoristas -relevadas mes a mes por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)- se observa que en los cuatro años en los que permaneció la administración macrista al frente del Ejecutivo, se registraron números interanuales negativos en 45 meses de un total de 48. Sólo en el último trimestre de 2017 aparecieron algunos brotes verdes, que rápidamente se marchitaron, por los desajustes de macro y la microeconomía. “Los cuatro años del gobierno anterior claramente fueron de venta en baja para el sector comercial pyme. Evidentemente, la gestión para el sector pyme fue muy negativa”, describió Pedro Cascales, vocero de CAME.

2016