“No es un bono, es un aumento que se mantiene”

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó el incremento salarial de 4000 pesos y aclaró que la suma fija no es un bono y se mantendrá a cuenta de los próximos aumentos de paritarias para el sector privado.

Regirá oficialmente este sábado con la publicación en el Boletín Oficial y será de 3000 pesos en enero y de 1000 pesos en febrero.

“Con esta medida, 1.300.000 trabajadores lograrán recuperar la totalidad el poder adquisitivo perdido en 2019″, aseguró el funcionario al referirse al 20% del total del universo de empleados en el sector privado.

“En las categorías más bajas de los convenios de mayor cobertura de personal, esto termina siendo un incremento real entre el 7% y el 20%”, sumó y especificó que entre estos sectores se encuentran los rubros de construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, pasteleros, cuero, encargados de edificio, alimentación y sanidad.

“Lo que queremos hacer es subir aquellos salarios que habían quedado atrasados, ya sea por consecuencia de la inflación, que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado una adecuado nivel de recuperación del salario. Apuntamos a esos sectores, los más bajos de la escala salarial”, aclaró.

Y profundizó: ”El decreto establece una asignación fija remunerativa de tres mil pesos para el mes de enero a la que se le adiciona, para el mes de febrero, mil pesos. Esto no es un bono ni una suma extraordinaria, esto ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien convenciones colectivas en las paritarias 2020″.

En esa línea, explicó: “En aquellos casos que hubieran aumentos previstos en las paritarias 2019, ambos aumentos se superponen, no se compensan”.

Luego confirmó que la cifra es fija para todas las escalas y todas las categorías y que no tiene incidencia en los adicionales de cada convenio particular. Servirá de “piso de negociación” y que no reemplazará las negociaciones colectivas.

En tanto, remarcó que los aumentos para el sector público serán similares pero se darán en los próximos días.

