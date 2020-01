“No vamos a salir al mercado este verano”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, anunció este jueves que, de cara a la pretemporada que comenzará este viernes, el club no saldrá a incorporar jugadores en este mercado, salvo que tenga una salida importante dentro del plantel, como podría ser la del mediocampista Ignacio Fernández, y en ese sentido, afirmó: “las ofertas por Nacho no han sido para nada suficientes de lo que vale el jugador”, por lo que no se iría al Internacional de Porto Alegre, donde Eduardo Coudet pretende incorporarlo.

“No vamos a salir al mercado en este verano, salvo que se vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad. Hasta ahora creo yo que va a ser un mercado muy quieto y que nosotros vamos a intentar sostenernos con el mismo plantel que finalizamos”, explicó Gallardo.

Luego el DT explicitó que le pidió a la dirigencia de River “un esfuerzo para retener” a sus jugadores. “No creo que se vaya nadie, igual siempre hay que estar alerta. No sería bueno que se desmantele el plantel a poco de empezar, tampoco creo que vaya a suceder, porque si existiera alguna oferta ya hubiera pasado”, afirmó.

Fuente. Pagina12