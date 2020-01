Los 5 consejos más importantes para hacer ejercicio en verano

Condición física

Primer paso

Concluidos los exámenes físicos y aptos para hacerlos, nunca hay que arrancar con la actividad de modo intempestivo. Siempre hay que calentar previamente, comenzar suavemente y sin forzar los músculos más de la cuenta.

Alimentación

No existe ejercicio físico que no vaya acompañado de una correcta alimentación. Comer bien y ejercitarse abre un círculo virtuoso que lleva a comer mejor y no de más, dormir bien y reducir los niveles de estrés. Hay que incorporar alimentos ricos en potasio, hierro, calcio y vitamina C y E, es decir, verduras y frutas en general, aceites vegetales y frutos secos, limón y naranja, harinas fortificadas, legumbres, espinaca, acelga y brócoli.

Temperaturas

Si se va a realizar ejercicios con más de 30 grados, pese a que es contraproducente, hay que mantener la cabeza y nunca constantemente mojadas, hidratarse muy bien, tomar líquido con al menos 2 litros de agua. La media indica 1,5 litros de agua por kilo de peso perdido, e incluso se le puede agregar al agua unas gotas de limón, dos cucharadas de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Indumentaria

La ropa es importante. Hay que dejar a un lado los colores oscuros y portar ropa clara que absorba los rayos del sol. Si la indumentaria tiene la capacidad de eliminar la sudoración, mejor. El calzado, a su vez, debe ser especial para la actividad a realizar, ya que por ejemplo no se puede correr con zapatillas para otra actividad ya que a más tiempo dedicado, más lesiones o dolores podrán aparecer.

Fuente. elintransigente.com