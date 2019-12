Superliga de tratamiento exprés, Copas varias y otras yerbas

¿Batacazo del equipo del presidente? ¿Presentación con título de “Riquelme Conducción”? ¿Zubeldía repitiendo historia de la buena en el Sur? ¿La primera vez de Heinze en Liniers? ¿Gallardo sacándose la espina de la liga local? La lista podría continuar de manera larga y tendida ya que, para la primera parada del fútbol argentino 2020, son 13 los candidatos a festejar en una Superliga que se definirá en sólo siete jornadas que se jugarán desde fines de enero a inicios de marzo.

Es que sólo seis unidades separan al puntero Argentinos (30) del que se ubica decimotercero, Estudiantes (24). En el medio, Boca y Lanús (29); Vélez (28); River (con un partido menos) y Arsenal (27); Rosario Central, Racing y San Lorenzo (26); Newell’s (25); Atlético Tucumán y Talleres (24).

Una vez finalizada la Superliga, se le agregará “Copa” al nombre y se dará inicio a un nuevo certamen que tendrá mucho de “liga”, no tanto de “copa” y vaya saber uno qué de “súper”. Dos zonas de doce equipos, once fechas y dos clasificados por lado a las semifinales, de donde saldrá el nuevo campeón ya que Tigre, el vigente ganador, milita en la Primera Nacional y no podrá defender el título. Claro que una de las grandes atracciones del certamen que finalizará en mayo, sino la principal, será que los primeros once encuentros contarán para los promedios. Es decir, tiempos de definiciones para los de abajo, que no quieren saber nada de movilidad ascendente o descendente.

Uno de los que cotiza en alza para hacerse notar en la Copa Superliga es San Lorenzo, de agenda liviana para 2020. Es que el club presidido por Tinelli es uno de los pocos pesos pesados que no jugará Libertadores ni Sudamericana, cuyas fases de grupos arrancan en marzo. Otro es el Estudiantes de Verón, que hace rato no festeja (Apertura 2010).

En simultáneo y antes del parate por Copa América (de junio a julio) y Juegos Olímpicos (de julio a agosto), se dará curso a la Copa Argentina, también conocida como el torneo desquite del River de Gallardo cuando no es campeón de la Libertadores: fue campeón de América en 2015 y 2018, y ganó la Copa Argentina 2016, 2017 y 2019. Además, estará la Supercopa Argentina, que no tiene fecha confirmada todavía pero sí a sus contendientes: River, nuevamente, y Racing.

Luego de Tokio, vendrá una nueva Superliga, una que tendrá 23 equipos, por lo que volverán las fechas libres a Primera División. En diciembre, el Trofeo de Campeones y, en el medio, no sería prudente descartar la aparición de algún nuevo certamen de nombre rebuscado ”a la” Subtrenmetrocleta, un clásico de los últimos tiempos del fútbol argentino.

Fuente. Pagina12