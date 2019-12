De Manchester City a Racing: Beccacece tiene su primer refuerzo

Sebastián Beccacece tiene a su primer refuerzo para el Racing 2020. Benjamín Garré, extremo zurdo de 19 años, llegará a Avellaneda desde el Manchester City inglés, al que se le comprará el 75 por ciento del pase del jugador en 2,5 millones de dólares.

El nieto de Oscar Garré -campeón del mundo en 1986- volverá así al fútbol argentino tras abandonar Vélez Sarsfield en 2016 haciendo uso del derecho a la Patria (relativo al latín pater, que significa padre) Potestad -derecho de los padres de un menor de edad a radicarse en otro país- lo que provocó un conflicto con el club de Liniers, que denunció el accionar “poco ético” de los ingleses ante la FIFA. Pero el caso fue desestimado y el Fortín sólo recibió en retribución económica un pago por los derechos de formación del futbolista.

Aunque compartió giras con el primer equipo del City, Garré sólo jugó oficialmente con la versión Sub 18, Sub 19 y Sub 23 de los Citizens, acumulando un total de 61 partidos, con 14 goles y siete asistencias. En 2019, el atacante zurdo se quedó sorpresivamente afuera de la lista de Fernando “Bocha” Batista para disputar el Mundial Sub 20 que se celebró en Polonia a mitad de año (Argentina fue eliminada por Mali en los penales en octavos de final), a pesar de haber disputado dos amistosos de preparación con el equipo en marzo (1-0 a Japón y 0-1 con Francia).

Garré firmará contrato por cuatro años y medio y le aportará juventud a una delantera académica liderada por los experimentados Lisandro López (36 años) y Darío Cvitanich (35). Además, está Nicolás Reniero (24) y Jonathan Cristaldo (30), quien abandonaría el club con el pase en su poder tras las denuncias por violencia de género que le realizó su ex pareja.

Por su parte, Beccacece será presentado oficialmente como DT de Racing el lunes 30, según anunció el presidente de la institución, Víctor Blanco. El ex entrenador de Defensa y Justicia e Independiente habría solicitado reforzar dos posiciones con urgencia, el lateral derecho y los extremos ofensivos. Así las cosas, los nombres que suenan para sumarse a la Academia son los de los delanteros Ignacio Pusetto (actualmente en Udinese) y Héctor Fértoli (San Lorenzo), y el defensor Marcelo Herrera (también del Ciclón).

Tras cerrar una primera parte de la Superliga con muchos altibajos de la mano de Eduardo Coudet (seis triunfos, ocho empates y dos caídas, una de ellas por 1-6 ante River), Racing busca potenciarse para realizar un gran sprint final y alcanzar el bicampeonato, ya que está sorprendentemente cerca de la punta (a cuatro unidades de Argentinos Juniors). El regreso liguero será el domingo 26 de enero, ante Atlético Tucumán en Avellaneda.

Fuente. Pagina12