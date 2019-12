En maratónica sesión, Diputados debate el proyecto de Solidaridad Social

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, dio por inaugurada la sesión especial ni bien se sentó el último de los 129 diputados que se necesitan para tener quorum, número al que llegó con la colaboración del Interbloque Federal de Eduardo Bucca y Graciela Camaño, y la bancada Unidad para el Desarrollo del mendocino José Luis Ramón.

Con el correr de las horas, se fueron confirmando varios cambios al dictamen de mayoría con que el oficialismo llegó al recinto, a partir de pedidos efectuados por bancadas opositoras y por legisladores del propio Frente de Todos.

Se prevén una votación entrada la madrugada, luego de que el oficialismo y la oposición acordaran una lista de oradores con 130 diputados, que tendrán cinco minutos cada uno para exponer.

Iniciado el debate, Juntos por el Cambio volvió al recinto donde -según se anticipó sus legisladores argumentarán en contra de la iniciativa- y participaron de un homenaje al recientemente fallecido dirigente radical Leandro Despouy.

El diputado nacional Carlos Heller, quien hoy asumió como miembro del Frente de Todos-tomó la palabra y destacó ”el rol del Estado para defender a los más débiles”.

Heller remarcó que “este gobierno considera a la función pública como herramienta de transformación; y en el rol del Estado es donde reforzamos la idea de defender a los más débiles y aplicar la justicia distributiva”.

“Uno de los primeros objetivos que tenemos es desterrar el hambre y atacar la desigualdad”, añadió el futuro presidente de la comisión de Presupuesto.

Dijo también que “quizás tantas emergencias incluidas en el proyecto suena dramático, pero es la realidad la que es dramática, no es una visión exagerada”. “La realidad es que éste escenario que describimos y que nos plantea urgencias en todos los lugares donde miramos. Los compromisos heredados de la deuda resultan insostenibles”, aseveró.

Por su parte, el neuquino Darío Martínez, que ocupó la presidencia de la comisión de Presupuesto para el análisis de este proyecto, señaló que “la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante”. ”La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados durante el anterior gobierno es alarmante”, concluyó.

En tanto, el diputado macrista Luciano Laspina expuso los argumentos del dictamen de minoría que rechaza la iniciativa al sostener que se ”otorgan superpoderes e implica un cierre del Congreso, y es un abuso del artículo 76 de la Constitución Nacional” y denunció que el ”congelamiento de las jubilaciones superiores a la mínima terminará judicializado”.

Laspina dijo que “rechazamos este proyecto en nombre del 40% que votó por Juntos por el Cambio para evitar que vuelva el populismo y los superpoderes”.

También cuestionó el impuesto PAIS que impone un 30% a la compra de dólares para atesoramiento, turismo, o cualquier operación que implique la divisa extranjera, con excepción de libro o material científico. “Este impuesto es a la clase media y no a la ricos o alguien piensa que si compra algo por internet es Paolo Rocca”, agregó.

Por su parte, el socialista Luis Contigiani ratificó la posición del interbloque Federal, integrado también por peronistas cordobeses y lavagnistas, en el debut parlamentario de esa bancada que, con 11 integrantes, es la tercera fuerza de la Cámara. “Vamos a ir tomando posición y madurando la misma en el transcurso de esta sesión”, dijo.

“Los pequeños y medianos productores no tienen nada que ver con los 10.000 productores que producen el 80% de la soja en la Argentina. No son ni oligarcas ni terratenientes, vayan a las provincias y lo van a entender”. “Hay delegaciones que nos preocupan y que a esta hora en el recinto no están resueltas”, enfatizó.

A su turno, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, señaló que el proyecto “convoca a todos y todas a construir esa nueva unidad basada en la solidaridad” y advirtió: “Es difícil pensar que quienes han gobernado el país estos cuatro años puedan eludir la responsabilidad por esta emergencia económica, social y financiera”.

“Estamos acá porque nos dejaron con un 40% de pobreza”, remarcó, en tanto, el oficialista Marcos Cleri, tras lo cual aseguró que “esta emergencia que va a delegar facultades es por un período determinado, es un año, y con el control que el Congreso va a tener que realizar”.

Por su parte, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, justificó su rechazo al proyecto en que “más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, es de plenos poderes para que el Ejecutivo haga lo que quiera”.

Y adelantó: “No vamos a acompañar una mayor carga tributaria para sectores de la sociedad, ningún tipo de quita del nivel adquisitivo de nuestros jubilados”.

A su turno, el opositor Pablo Tonelli también apuntó contra la delegación de facultades al señalar que “no tiene sentido volver a insistir con una herramienta que además de ser una anomalía constitucional, ha fracasado”.

El mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, sostuvo que es un “aumento fuerte de impuestos contra el sector productivo y la clase media”, y con autocrítica agregó: “Clase media que lamentablemente durante nuestro gobierno sufrió un ajuste, pero ahora insisten en castigarla”.

Llegando casi a las 12 horas de debate los legisladores continuaban con sus discursos, pese a que muchos pares pedían agregar declaraciones a la versión taquigráfica para avanzar en la votación ya que muchos tienen vuelos para regresar a sus provincias durante la mañana de este viernes.

