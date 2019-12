La suba de retenciones moderará aumentos

La actualización reciente de los derechos de exportación, no solo permitirá incrementar la recaudación fiscal sino que además ayudará a moderar las fuertes subas que han venido registrando los precios de los alimentos, según detalla un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). El salto que registró el tipo de cambio desde comienzos del año pasado impactó en el mercado doméstico ya que la cadena agroalimentaria de exportación demanda el mismo precio para los compradores locales que recibe con la venta en los mercados externos, donde luego de cada devaluación obtiene un precio superior. La consecuencia de ello ha sido un alza proporcional en el precio de los alimentos, no por un aumento de costos sino por un arbitraje del mercado entre precio internacional y precio doméstico. La vuelta de las retenciones en septiembre de 2018 pusieron un freno parcial a esos aumentos, pero luego los derechos de exportación se fueron diluyendo por tener un tope de 4 pesos por dólar.

La quita de retenciones a la exportación en diciembre del 2015 significó una grave pérdida de recursos para el erario público que no fue compensada con otros recursos genuinos. La medida se decidió para impulsar la exportación y de esta forma fomentar la actividad doméstica y las inversiones, pero eso no ocurrió. El déficit fiscal se cubrió principalmente con una reducción paulatina del gasto público y con un mayor nivel de endeudamiento externo (el cual iba a parar primero al BCRA y luego a la fuga de capitales, a cambio el Central le otorgaba al Tesoro los pesos para cubrir el déficit). “Es así que la pérdida de recursos por la quita de retenciones es uno de los desencadenantes del proceso de mega endeudamiento iniciado en 2016 e interrumpido en abril del 2018, derivando en la vuelta al FMI”, destaca el informe de la Undav

El propio FMI fue quien le propuso al gobierno anterior el retorno de las retenciones que el propio oficialismo había quitado como forma de aumentar la recaudación fiscal y así converger por lo menos al equilibrio primario. A raíz de ello, en septiembre del 2018, el gobierno de Macri dio marcha atrás con su política de reducción de los derechos de exportación y agregó una alícuota fija de 4 pesos adicionales para los principales productos de exportación primarios (y para los servicios) y de 3 pesos para el resto de los productos.

Recaudación

La aplicación de los 3 o 4 por dólar según corresponda en septiembre del 2018 para todo el universo de bienes de exportación implicó que durante todo 2019 se recaude más en dicho concepto. Además, el aumento de la exportación de bienes primarios tras la sequía del 2018 implicó que la base imponible se incremente. Para el erario público las retenciones aportarán este año un ingreso de 330 mil millones en pesos corrientes. Esto implica un crecimiento del 242 por ciento en relación al año 2018, cuando se habían recaudado apenas 96 mil millones de pesos. No obstante, al ser un monto fijo los derechos de exportación se venían licuando y representan actualmente apenas el 6,8 por ciento de la recaudación nacional.

Undav detalla que la alícuota a la soja en septiembre del 2018 había subido hasta los 28 por ciento, posteriormente la devaluación licuó el cargo fijo y se convirtió en una alícuota del 25 por ciento. El nuevo cargo es del 33 por ciento por lo que representa un alza de 5 puntos porcentuales con respecto al valor que había regía en septiembre del 2018, e inferior en 2 puntos al que había en el 2015 (cuando era de 35 por ciento). “Lo mismo para el caso de los derivados de la soja (harina, pellets y aceite) aunque en 2015 su alícuota era del 32 por ciento. En los casos del trigo y el maíz la alícuota en septiembre del 2018 era del 10 por ciento y ahora se la eleva al 15 por ciento por lo que el aumento es de 5 puntos aunque esta alícuota es 8 puntos menor a la que regía en 2015 cuando era de 23 y 20 por ciento respectivamente”, detalla el informe de Undav.

Impacto en precios

El efecto que producen las retenciones sobre las mercancías agrarias exportables es el de desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos. Al exigir compartir con el Estado Nacional parte del valor generado al momento de las ventas en el exterior por medio de los derechos de exportación, incentiva las ventas de dichos bienes exportables en el mercado interno a un menor precio. Por otro lado, este recargo al precio de exportación no es abonado íntegramente por el productor agropecuario lo que terminaría afectando su rentabilidad y por lo tanto desincentivando la producción y expulsándolo del sector. Sino que traslada el costo de la alícuota aguas abajo, recayendo una buena parte de esta sobre el dueño de la tierra que arrienda la misma al productor. Con lo cual, en realidad gran parte de la alícuota no termina recayendo sobre el productor sino sobre la renta de la tierra que apropia el dueño, lo que a su vez termina haciendo descender el precio de las tierras. “Es por esto que una buena parte del sector agropecuario por estar basado en ventajas naturales extraordinarias está en condiciones de sostener la producción a pesar del recargo sobre las ventas externas que suponen las retenciones. No ocurre lo mismo con aquellas regiones que no disponen de tan explícitas ventajas naturales extraordinarias o que son explotadas por productores agropecuarios de menor escala: las así llamadas economías regionales”, subraya el informe.

Fuente. Pagina12