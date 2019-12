El gobierno quiere comenzar las clases en marzo

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dio detalles de cómo se trabajará durante los primeros cien días de gobierno, frente a una dura apuesta económica y fiscal. Luego de que el gobernador Kicillof le pidiera a los legisladores que sesionen para tratar la ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió a las cámaras, Bianco anticipó que el nuevo gobierno quiere “llegar a un buen inicio de clases en marzo” y dijo que la sanción de las emergencia “no son un capricho”.

“Queremos llegar a un buen inicio de clases en marzo. Si no reactivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen sobre todo a nuestros pequeños y medianos productores, desde el agrario al industrial, de servicio y todas las tareas, no vamos a reactivar esta provincia. Por eso estas emergencias tienen que ver con la situación que vive la provincia. No son un capricho”, puntualizó el flamante funcionario, quien estuvo acompañado de Verónica Magario y el ministro de Economía, Pablo López.